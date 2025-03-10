Trump’tan silahsızlanma çağrısı: Bu canavarlar her an patlayabilir

Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:21

Güncelleme: 10.03.2025 - 12:26

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahları insanlık için "en büyük tehdit" olarak nitelendirerek küresel ısınmaya fazla odaklanıldığını dile getirdi.

Küresel ısınmanın yavaş ilerleyen bir süreç olduğunu savunan Trump, asıl tehlikenin "yarın bile gerçekleşebilecek bir nükleer savaş" olduğunu söyledi.

Trump, "İklim delileri, önümüzdeki 300 yıl içinde deniz seviyesinin sadece milimetrik artış göstereceğini söylüyor. Ancak kimse, her an patlamaya hazır nükleer silahları konuşmuyor" ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin iklim değişikliğini "varoluşsal bir tehdit" olarak görmesini eleştiren Trump, "Ben buna 'hayır' diyorum. En büyük tehdit, raflarda bekleyen ve kilometrelerce öteden yok edici güce sahip büyük canavarlar olan nükleer silahlar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde silahsızlanma çağrısı yapan Trump, tüm ülkelerin nükleer cephaneliklerini ortadan kaldırması gerektiğini belirtmişti.

ABD ve Rusya’nın dünyadaki en büyük nükleer stoklara sahip olduğunu, Çin’in ise hızla kapasitesini artırdığını vurgulayan Trump, bu silahların "çılgın bir güce" sahip olduğunu söyleyerek, küresel düzeyde silahsızlanma görüşmelerinin başlatılması gerektiğini ifade etmişti.