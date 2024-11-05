Tulsa Irkçı Katliamı'ndan kurtulan en yaşlı kişi kime oy verdi?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 23:41

Güncelleme: 05.11.2024 - 23:41

1921 Tulsa Irkçı Katliamı'ndan kurtulan bilinen en yaşlı kişi olan 110 yaşındaki Viola Ford Fletcher, ABD başkanlık seçimlerinde oyunu Demokrat başkan adayı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e verdi.

Fletcher, “Oy verdiğim için kendimi iyi hissediyorum. Oy kullanmak çok önemli” dedi.

Torunları Ike Howard ve Tracey Flemons'ın da eşlik ettiği Fletcher, Tulsa'daki bir seçim merkezinde, ırkçı katliam sırasında yok edilen Siyah mahallesinin adı olan “Greenwood” adlı bir odada oy kullandı.

Katliamdan sağ kurtulan bir diğer kişi olan Lessie Benningfield Randle ise geçen hafta Harris için oy kullandığını söyledi.

Randle, “Daha ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Ama bu benim son oyumsa, Kamala Harris için olduğu için minnettarım. Beş çocuğum ve 20'den fazla torunum var. Başkan Yardımcısı Harris, onlara miras bırakmak istediğim ulusu inşa etmek için daha iyi bir şansa sahip” dedi.

TULSA IRKÇI KATLİAMI

1921 Tulsa Katliamı, ayrıca Tulsa Irkçı İsyanı, Greenwood Katliamı veya Black Wall Street Katliamı olarak da adlandırılır.

1921 yılının 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında beyaz ırkçı çetelerin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yer alan Greenwood bölgesindeki siyahi insanlara ve iş yerlerine yaptıkları saldırılar sonucu gerçekleşen katliam, ABD tarihindeki en büyük ırksal şiddet olaylarından biridir.

Karadan ve özel uçaklardan yapılan saldırı, o zamanlar ABD'deki "Black Wall Street" olarak bilinen en zengin siyah topluluğun yaşadığı ilçenin 35'ten fazla kare blokunu yok etmiştir.

800'den fazla kişi hastanelere yatırılıp 6 bine yakın siyahi büyük tesislerde birkaç gün boyunca göz altına alınmıştır. Oklahoma Hayati İstatistik Bürosu resmî olarak 36 ölü kaydetmiş fakat Amerikan Kızıl Haçı bir tahmin vermeyi reddetmiştir.

2001 eyalet komisyonunun 75-100 ila 150–300 ölü arasında genel tahminler vermesine rağmen, çağdaş otopsi raporlarına, ölüm belgelerine ve diğer kayıtlara dayanarak, olayın incelemesi sonucu, 26'sı siyah ve 10'u beyaz olmak üzere toplam 36 kişinin ölümü resmi olarak doğrulanabilmiştir.