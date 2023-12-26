Tüm eşyalarını sattılar, deniz macerasına atıldılar

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:57

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:57

ABD'li John ve Melody Hennessy çifti, üç yıl önce sıra dışı bir şekilde tüm eşyalarını satma karar aldı gemide yaşamaya başladı.

Önce bir karavanla ABD'yi keşfetmeye karar veren çift, daha sonra sıkıldı ve eşyalarını yeniden düzene koymak istemediklerine karar verdi.

John, Facebook'ta 274 günlük bir gemi seyahati ilanına rastladı ve hemen dokuz aylık sürecek olan yolculuğa kaydoldu.

Hennessy çifti o zamandan beri Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Pasifik'in diğer bölgelerine seyahat ettiler ve şu anda Dominik Cumhuriyeti'nde seyahat etti.

Sky News'e konuşan John, "Artık bir telefon faturamız, bir tekne faturamız ve karaya çıktığımızda birkaç kredi kartı faturamız var, ama hepsi bu kadar," diyerek hayatlarının artık daha ilginç ve daha ucuz olduğunu söyledi ve ekledi:

"Artık ipoteklerimiz ve ev ödemelerimiz yok. Artık araba sigortamız, mülk sigortamız ve elektrik faturalarımız yok"

Çift genellikle gemi kıyıya yanaştıktan sonraki üç ila beş gün içinde seyahat ettiğini belirtti.

John, "Seyahat etmenin daha ucuz olduğundan eminiz. Harcamalarımız muhtemelen karada yaşadığımız zamanın neredeyse yarısı kadar" ifadesinde bulundu.

Aralık 2024'e kadar tüm biletlerini ayırtmış durumda olan Hennessy çifti, bir kamara satın aldıkları Villa Vie yolcu gemisine bineceklerini söyledi.

Yolcu gemisinde yapacakları seyahat ilişkin Melody, "İstediğimiz gibi dekore edebilmek için bir kamara satın almak istedik. Gemi muhtemelen en az 15 yıl boyunca evimiz olacak" dedi.

Denize olan bağlılığını açıklayan Melody, "Biz sadece su insanlarıyız. İkimiz de tekne tutkunuyuz. Okyanusta olmayı seviyoruz" ifadesinde bulundu.