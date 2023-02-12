Türk asıllı loto milyoneri Kürşat, Türkiye'ye 40 tonluk insani yardım gönderdi
Almanya'da Eylül 2022'de gerçekleştirilen loto çekilişinde 10 milyon değerinde büyük ikramiyeyi kazanarak Avrupa'da ünlenen Türkiye doğumlu Alman vatandaşı Kürşat Yıldırım, Türkiye'ye 150 bin euro değerinde insani yardım gönderdi.
Eylül 2022'de Almanya'da gerçekleştirilen loto çekilişinde 10 milyon değerinde büyük ikramiyeyi kazanan Türkiye doğumlu Alman vatandaşı Kürşat Yıldırım, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından harekete geçti.
Kürşat Yıldırım ve arkadaşı Abdul Amzugh, Türkiye'deki deprem bölgelerine insani yardım ulaştırmak için gerekli yardım malzemelerini organize etti.
Deprem bölgelerindeki görüntülere atıfta bulunan Yıldırım, "Resimler tek kelimeyle korkunç, çok üzgünüm. Duygularımı tarif edemem. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir şey olduğunda elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum" dedi.
Yıldırım ve Amzugh tarafından organize edilen 2 bin su, 4 bin battaniye, 1000 atkı, eldiven, şapka, çocuk maması ve tonlarca evcil hayvan mamasından oluşan 40 tonluk yardımın Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.
Sokak hayvanları için mama ve yemlerin deprem bölgelerine ulaşmasının önemli olduğunu kaydeden Yıldırım, "Onlar da düşünülmeli, onlar da açlıktan ölüyor. Hayvanları, her şeyden çok seviyorum" diye konuştu.
Amzugh ise "Şu anda insanlara yardım etmek bizim için bir gönül meselesi" ifadelerini kullandı.
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