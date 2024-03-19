Türk vatandaşı havalimanında durduruldu: 161 bin TL ödedi, serbest kaldı

37 yaşındaki bir Türk vatandaşının, Düsseldorf Havalimanı'nda Alman polisine 4 bin 600 Euro'luk (161 bin 400 TL) para cezasını ödeyerek iki tutuklama emri kapsamında 230 günlük hapis cezasından kurtulduğu belirtildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:23
Türk vatandaşı havalimanında durduruldu: 161 bin TL ödedi, serbest kaldı
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Almanya'da yaşayan Türk vatandaşının, Düsseldorf'dan İstanbul'a giden bir uçağın çıkış kontrolüne geldiğinde, polis memurları tarafından durdurulduğu belirtildi.

Alman basınının aktardığına göre, polisin, güvenlik kontrolü yaptığında adam hakkında Bochum Savcılığı tarafından hakkında iki tutuklama emri çıkarıldığını fark etti.

Adamın hakkında ilk yakalama emrinin Kasım 2023'te tehdit ve hakaret içeren davranışlarda bulunmaktan, ikinci yakalama emrinin ise Kasım 2023'te dolandırıcılıktan çıkarıldığı kaydedilerek, Aralık 2022'de hüküm giydiği belirtildi.

Recklinghausen bölgesinde yaşadığı ifade edilen adamın, para cezasını ödeyerek toplam 230 günlük hapis cezasından kurtulduğu, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere yolculuğuna devam ettiği kaydedildi.


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