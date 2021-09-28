Türkiye-ABD ilişkilerinde tansiyonu artıracak açıklama

28 Eylül 2021 Salı, 17:35

İngiliz The Times gazetesi, ABD’nin, Suriye’de desteklediği terör örgütü YPG’yi, Afganistan’daki gibi terk etmeyeceğine söz verdiğini aktardı.

PKK'nin Suriye kolu PYD'nin ana omurgasını oluşturan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Şahin, Times’a verdiği demeçte, bizzat ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine yönelik söz verdiğini açıkladı.

Sözcü'nün aktardıklarına göre; The Times’a konuşan Şahin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin kişisel güvence vermek ve Biden’ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiğini ifade etti.

"ABD’NİN ÇEKİLECEĞİNDEN TEDİRGİNİZ"

ABD’nin Suriye’nin doğusunda 900 askerlik bir birliğinin yanı sıra, bölgede İngilizlere ait özel kuvvetlerin varlığı da biliniyor. IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun bir parçası olan askerler, halen bölgede bulunuyor.

ABD’de son dönemde, değişen başkanlara rağmen değişmeyen Orta Doğu politikası, bölgedeki siyasi dengeler açısından oldukça önemli. Şahin, gazeteye verdiği demeçte ABD’nin Afganistan’dan çekildiğini duydukları anın, kendilerinin geleceği için benzer durumlar yaratmasından tedirgin olduklarını vurguladı.