Türkiye ile Libya arasındaki hidrokarbon anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırasının ayrıntılarının ortaya çıktığı iddia edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un içinde bulunduğu Türk heyeti, 3 Ekim’de Libya’ya resmi ziyarette bulunmuş, yapılan görüşmelerin ardından Türkiye ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin, hidrokarbon alanında işbirliğine yönelik mutabakat muhtıraları imzalamıştı.

İmzalanan mutabakat muhtırasına AB ve Yunanistan’dan tepki gelirken Türkiye, iki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik anlaşmaya itiraz edilmesinin uluslararası hukuka uygun olmadığı karşılığını vermişti. Türkiye ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin imzaladığı hidrokarbon alanındaki işbirliğine yönelik mutabakat muhtırasının tam metni önceki gece, Libya Review isimli internet sitesinde yayımlandı.

Fatih Dönmez ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Avn tarafından imzalandığı görülen mutabakat muhtırası, Libya Ulusal Petrol Şirketi’nin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya topraklarında ve sularında petrol arama, çıkartma ve üretimini içeren anlaşmalar yapmasını öngörüyor. Muhtırada, TPAO’nun Libya’da halen petrol çıkartılan alanlarda çalışma yapabileceği gibi Libya’da denizde ve karada yeni alanlarda petrol arama ve üretim faaliyetleri yürütebileceği öngörülüyor. Petrol üretimi için TPAO ve Libya Ulusal Petrol Şirketi’nin ortaklıklar kurabileceği ve TPAO’ya ait ait sismik araştırma ve sondaj gemilerinin Libya’da faaliyet gösterebileceğine dair hükümler de mutabakat muhtırasında yer alıyor.

ATİNA’DAN TEHDİT: ASKERİ GÜÇ KULLANIRIZ

Hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırasına ilişkin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, gerekirse askeri güce başvurmaya hazır olduklarını söyledi. Üst düzey Yunan yetkililerin de anlaşmanın iptali için Ortadoğu ülkelerine çıkarma yapmaya hazırlandığı belirtildi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, enerji alanında birçok ülkeyle anlaşmalar yapacaklarını söyledi. Dibeybe, “Bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor” dedi.