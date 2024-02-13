Türkiye ve Suriye'ye dikkat çekti: Astana formatı devam ediyor

Yayınlanma: 13.02.2024 - 15:38

Güncelleme: 13.02.2024 - 15:39

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden kabul edilmesinin ardından Suriye'nin inşası için Arap ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Lavrov, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olan ve Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'ı içeren formattan (Astana) daha önce bahsetmiştim. Suriye'nin, Arap Birliği'ne geri dönmesiyle birlikte Arap ülkeleriyle birlikte çalışarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin yeniden inşasına daha aktif katılımlarını teşvik ediyoruz" dedi.

Lavrov, "Ocak ayı sonunda Astana'da 21. toplantı gerçekleştirildi. Irak, Lübnan ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu gözlemci ülkelerin desteğiyle Astana 'üçlüsü' Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak eylemleri teyit edildi. Bu tür bir gözetimin ortak çabalarımıza sağladığı desteği son derece takdir ediyoruz" diye ekledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aibek Smadiarov, Astana formatındaki bir sonraki Suriye görüşmelerinin 24-25 Ocak tarihlerinde yapılacağını söylemişti.