Türkiye'de yaşayan YouTuber Tiba al-Ali babası tarafından öldürülmüştü: Adalet talebiyle protestolar başladı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:34

Güncelleme: 08.09.2023 - 16:34

Iraklı YouTube fenomeni Tiba al-Ali, babası tarafından öldürüldüğü trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta, canlı ve neşeli bir YouTuber olarak ün kazanmış olan Tiba, makyaj ve benzeri konularda videoları ile tanınıyordu.Tiba al-Ali, 2017 yılında Irak'tan Türkiye'ye taşındıktan sonra YouTube kanalını kurmuş ve on binlerce abone kazanmıştı.

BABASI ALTI AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

BBC'nin haberine göre, Tiba al-Ali bu yılın ocak ayında ailesini ziyaret etmek üzere Türkiye'den Irak'a gittiğinde babası tarafından öldürüldü. Babası bu olayın ardından sadece altı aylık hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, Irak'ta kadınları korumaya yönelik yasaların protesto edilmesine ve kadınlara yönelik nasıl davranılması gerektiği konusundaki muhafazakar tutumların eleştirilmesine yol açtı.

TÜRKİYE'DE YAŞAMASINI VE EVLENMESİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

Tiba, YouTube'da 20,000'den fazla aboneye sahipti ve ölümünden sonra abone sayısı daha da arttı. Babası, Tiba'nın Türkiye'ye taşınma kararını ve nişanlısıyla evlenme isteğini kabul etmemişti.

Tiba'nın ölümü, Irak'ta "namus cinayetleri" olarak bilinen suçlarla ilgili yasaların protesto edilmesine neden oldu. Irak Ceza Kanunu, aile içinde işlenen şiddet suçlarında "namus" kavramının hafifletici bir faktör olarak kullanılmasına izin veriyor. Bu durum, kadın hakları aktivistleri tarafından eleştiriliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tiba'nın ölümünün ardından Irak'ta yüzlerce kadın, "namus cinayetleri" ile ilgili yasaların değiştirilmesi çağrısı yaparak sokaklara çıktı. Birleşmiş Milletler de bu olayı "kadınlara ve kız çocuklarına karşı hala var olan şiddet ve adaletsizliğin üzücü bir hatırlatıcısı" olarak değerlendirdi ve Irak hükümetini gerekli önlemleri alarak cezasızlıkla mücadele etmeye çağırdı.