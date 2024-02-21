Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'ne yeni isim

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Büyükelçi Sedat Önal atandı. New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevine de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 19:10
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği'ne yeni isim
Abone Ol google-news

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevini Birleşmiş Milletler'de Daimi Temsilcilik pozisyonunda bulunan Büyükelçi Sedat Önal, Önal'dan boşalacak görevi de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız üstlenecek.

TEBLİĞ EDİLDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi.

Önal'dan boşalan Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi.

 

 


Washington haberleri Sedat Önal haberleri

İlgili Haberler

AKP’li rektör büyükelçi olarak atanmıştı: Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu

AKP’li rektör büyükelçi olarak atanmıştı: Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu
Rusya'ya Navalni tepkisi: Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Rusya'ya Navalni tepkisi: Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Brezilya'dan İsrail'e misilleme: Büyükelçiyi geri çağırdı

Brezilya'dan İsrail'e misilleme: Büyükelçiyi geri çağırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lütfü Savaş'tan karar sonrası ilk açıklama: 'Güven şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor'

Lütfü Savaş'tan karar sonrası ilk açıklama: 'Güven şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor'
PlayStation 5 Türkiye fiyatları belli oldu… 30 bin liraya varan fiyatlar dikkat çekti!

PlayStation 5 Türkiye fiyatları belli oldu… 30 bin liraya varan fiyatlar dikkat çekti!
Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' Kaliforniya'da buluştu

Dünyanın 'en uzun adamı' ve 'en kısa kadını' Kaliforniya'da buluştu
Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’

Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’
DEM Parti'de 'İstanbul adayı' belirsizliği: Başvuruda geç mi kalındı?

DEM Parti'de 'İstanbul adayı' belirsizliği: Başvuruda geç mi kalındı?
Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…

Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…
Son dakika... Erdoğan seçmeni doğalgazla tehdit etmişti: Akşener'den sert tepki!

Son dakika... Erdoğan seçmeni doğalgazla tehdit etmişti: Akşener'den sert tepki!
Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü

Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü