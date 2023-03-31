Son dakika... Emniyet'ten İYİ Parti saldırısına ilişkin açıklama: Saldırı değil, hırsız kovalaması
Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, 'inşaat bekçisinin hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığını' açıkladı.
Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurduğunu açıkladı.
Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını önü sürüldü.
Olayla ilgili inşaat bekçisi olduğu öğrenilen M.E'nin de gözaltında olduğu ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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