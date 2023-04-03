İstanbul'da pes dedirten hırsızlık: Müşteri gibi geldi, sadaka kutusunu çaldı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:43

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 09:43

Geçen cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'ndeki bir kafeye; cerrahi maskeli bir şüpheli müşteri gibi girdi.

Şüpheli, işyeri sahibine kuru pasta siparişi verdikten sonra etrafı gözetlemeye başladı.

İçeri de kimsenin olmamasını fırsat bilen şüpheli, ihtiyaç sahipleri için toplanan ve içerisinde bin liradan fazla para olan sadaka kutusunu yanında getirdiği poşetin içine attı.

ANBEAN YANSIDI

Telefonla konuşuyormuş gibi yapan şüpheli iş yerinden hızla çıkarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Ayhan Arslan kasa önünde duran sadaka kutusunun çalındığını fark etti. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, müşteri gibi giren şüphelinin sadaka kutusunu yanındaki poşetin içine atarak dışarı çıktığı anlar yer alıyor.

"MÜBAREK AYDAYIZ, HİÇ HOŞ DEĞİL"

Şüphelinin içeriye müşteri gibi girdiğini söyleyen Ayhan Arslan, "Kuru pastanın fiyatını sorduktan sonra ben siparişi hazırlarken, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek sadaka kutusunu poşetin içine atıyor. Bir süre telefonla konuşuyor gibi yapıp dışarı çıkıyor. Ben de siparişi hazırladım gelecek diye bekliyorum ama gelmedi bir daha. Kutuda bin liradan fazla para olabilir. Mübarek Ramazan ayındayız, hiç hoş bir şey değil. Kim bilir hangi hayır kurumuna ya da ihtiyacı olana gidecekti" dedi.