Twitter, Avusturyalı siyasetçinin hesabını kapattı

22 Aralık 2022 Perşembe, 14:50

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Viyana İl Başkanı Dominik Nepp’in Twitter hesabı, nefret söylemi içeren çok sayıda içerik paylaştığı gerekçesiyle kapatıldı.

Twitter’dan yapılan açıklamada, aşırı sağcı siyasetçinin hesabının, nefret söylemi içeren paylaşımlarda bulunarak dijital platformun kurallarını ihlal ettiği için tamamen kapatıldığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde, Nepp’in Covid-19 tedbirleri başta olmak üzere mülteci ve göçmenlere yönelik hakaret ve nefret içerikli paylaşımlarının bazılarına yer verildi.

Haberlerde, aşırı sağcı ismin hesabının daha önce de Twitter tarafından geçici olarak kapatıldığı anımsatıldı.