Uber müşterilerden yakıt için ek ücret talep edecek

Uber artan benzin fiyatları nedeniyle ABD'deki müşterilerinden yakıt için ek ücret almaya başlıyor. İki ay geçerli olacak uygulama ile alınan ek ücretlerin tamamı sürücülere ve kuryelere aktarılacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 00:00
Uber müşterilerden yakıt için ek ücret talep edecek
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Uber, artan yakıt fiyatları nedeniyle ABD'deki müşterilerinden 16 Mart itibarıyla ek ücret almaya başlayacak. Tüm müşteriler sürücünün yakıt giderlerinin bir kısmını karşılamak üzere küçük bir miktar daha ödeyecek.

Uygulanacak ek ücret taksi çağırıldığında yolculuk başına 0.45 ila 0.55 dolar, Uber Eats yiyecek siparişlerinde 0.35 ila 0.45 dolar olarak müşterilere yansıtılacak. Alınan bu ücretler yakıt maliyetlerini dengelemek için sürücülere ve kuryelere tam olarak aktarılacak.



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