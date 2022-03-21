Uber müşterilerden yakıt için ek ücret talep edecek

21 Mart 2022 Pazartesi, 00:00

Uber, artan yakıt fiyatları nedeniyle ABD'deki müşterilerinden 16 Mart itibarıyla ek ücret almaya başlayacak. Tüm müşteriler sürücünün yakıt giderlerinin bir kısmını karşılamak üzere küçük bir miktar daha ödeyecek.

Uygulanacak ek ücret taksi çağırıldığında yolculuk başına 0.45 ila 0.55 dolar, Uber Eats yiyecek siparişlerinde 0.35 ila 0.45 dolar olarak müşterilere yansıtılacak. Alınan bu ücretler yakıt maliyetlerini dengelemek için sürücülere ve kuryelere tam olarak aktarılacak.