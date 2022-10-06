UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu: 'BM, KKTC’de resmen tatil yapıyor'
Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, federasyon görüşmelerinin çökmesiyle, BM’nin adadaki varlığını ciddi şekilde sorgulanmaya başlandığını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa ve Lefke’de bulunan kampları yeniden tartışma konusu oldu.
İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Özellikle Crans Montana’da federasyon görüşmelerinin çökmesiyle, BM’nin adadaki varlığını ciddi şekilde sorgulanmaya başladı. Çünkü artık barışa hizmet etmiyor. Tabir yerindeyse BM burada tatil yapıyor” dedi. İki devletli çözüme değinen Hasipoğlu, “BM adanın kuzeyinde KKTC sınırları içinde faaliyetine devam edecekse KKTC makamlarını muhattap almak mecburiyetindedir” dedi.
"KABUL EDEMEYECEĞİZ"
Hasipoğlu, “BM bizi tanır tanımaz ayrı konu, fakat benim topraklarım üzerinde üssü olacak, faaliyet gösterecek dilediği gibi BM askerleri ve arabaları gezecekse ve bunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden izin alarak yapacaklarsa bunu kabul edemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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