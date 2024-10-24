Üç ülkeden Avustralya'da gizli tatbikat

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:45

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:45

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya, İngiltere ve ABD’den askeri personel, AUKUS kapsamında Avustralya'nın Jervis Körfezi Bölgesi'ndeki HMAS Cresswell Deniz Üssü çevresinde düzenlenen 3 haftalık gizli bir tatbikata katıldı.

ABD'li yetkililer, otonom denizcilik teknolojilerinin ve farklı ülkelerin askeri sistem uyumluluklarının test edildiği "Autonomous Warrior 2024" adlı bu tatbikata Japonya'nın gözlemci olarak katıldığını belirtti.

Japonya'nın AUKUS'a katılımına yeşil ışık yakan üst düzey bir Amerikalı savunma yetkilisi, "Japonya, bölgedeki kilit ortaklarımızdan biri olarak bu kabiliyet karışımına katkıda bulunmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Bu yüzden aradığımız şey Japonya'nın bu ileriye dönük deneyimin ve işbirliğinin bir parçası olması" ifadesini kullandı.

Bir sonraki tatbikatın planlamasının halen sürdüğünü belirten yetkili, Japonya'nın gelecekteki tatbikatlara katılımına dair ayrıntıların henüz belirlenmediğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell, ABD Başkanı Joe Biden ve önceki Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun geçen nisanda "Japonya-AUKUS arası teknolojik işbirliğini" ele alabileceğini söylemişti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise nisanda yaptığı açıklamada ABD ve İngiltere'nin de dahil olduğu nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının üç ülkenin ötesine genişletilmesi yönünde bir plan olmadığını söylemişti.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, 16 Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Bu 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.