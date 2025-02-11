Uçuş süreleri kısalıyor! Boom Supersonic’ten süpersonik seyahatte devrim

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:01

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:04

Havacılık dünyasında devrim niteliğinde bir yenilik geliyor! Boom Supersonic, geliştirdiği Boomless Cruise teknolojisiyle, sonik patlama olmadan süpersonik uçuşu mümkün hale getirmeyi hedefliyor. Boom Supersonic CEO’su Blake Scholl, yeni teknolojinin uçuşları %50’ye kadar hızlandırabileceğini açıkladı.

Boomless Cruise, şirketin XB-1 test uçağıyla üç kez başarıyla test edildi ve süpersonik yolculuklarda büyük bir değişimin kapısını araladı.

BOOMLESS CRUISE NEDİR VE NASIL ÇALIŞIYOR?

Süpersonik uçuşlarda devrim yaratacak bu teknoloji, “Mach Cutoff” prensibine dayanıyor. Bir uçak yeterince yüksek irtifada ses bariyerini aştığında, sonik patlama yukarı yönlenerek atmosferde kayboluyor ve yere ulaşmıyor.

Bu yenilik, ticari havacılıkta ilk kez uygulanacak ve yeni nesil süpersonik uçaklar için bir standart haline gelebilir.

Boomless Cruise'un çalışabilmesi için:

Güçlü motorlar ve yüksek irtifa kapasitesi gerekiyor.

Sonik patlamanın yayılımını tahmin eden yapay zeka destekli algoritmalar kullanılıyor.

Gerçek zamanlı hava durumu verileriyle en doğru uçuş rotası belirleniyor.

Boom Supersonic, geliştirdiği Symphony motorlarının bu gereksinimleri karşılayacağını ve süpersonik uçuşları ticari havacılık için uygun hale getireceğini belirtti.

BOOMLESS CRUISE İLE YOLCULUKLAR KISALACAK!

Boomless Cruise, Mach 1.1 ile Mach 1.3 arasında değişen hızlara ulaşabilecek ve özellikle uzun mesafeli uçuşları büyük ölçüde kısaltacak.

ABD’nin doğu ve batı kıyıları arasındaki uçuş süresini 90 dakika kadar azaltabilir.

Atlantik aşırı uçuşları çok daha kısa sürede tamamlanabilir.

Yeni nesil süpersonik uçaklarla uçak seyahatleri daha hızlı ve sessiz hale gelecek.

Boom Supersonic, “Overture” adlı yeni süpersonik yolcu uçağında bu teknolojiyi kullanmayı planlıyor. Boomless Cruise, otomatik pilot sistemine entegre edilerek en hızlı ve en sessiz rotayı otomatik olarak seçecek.

MEVCUT HAVACILIK DÜZENLEMELERİ VE GELECEK PLANLARI

Şu anki havacılık kuralları nedeniyle Boomless Cruise ABD kara sahası üzerinde kullanılamıyor.

Ancak Boom Supersonic, regülasyonların güncellenmesi için yetkililerle iş birliği yapmayı planladığını açıkladı.