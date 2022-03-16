Ukrayna açıkladı: Rus güçlerinin kayıpları hakkında çarpıcı iddia

16 Mart 2022 Çarşamba, 04:45

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus ordusunun yüzde 40'ının, gücünü kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TAMAMEN YOK EDİLDİ VEYA SAVAŞ KABİLİYETİNİ KAYBETTİ"

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.