Ukrayna: Rusya müzakerelerde ses tonunu değiştirdi
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı. Devam eden müzakerelerin 5’inci turu sona ererken, 6’ıncı turun yarın yapılacağı ifade edildi.
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik işgali sonlandırmak için hem sahada hem masada mücadele devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında çevrimci olarak devam müzakerelerin 5’inci turu sona erdi. Müzakerelerdeki 6’ıncı turun ise yarın yapılacağı ifade edildi.
Dördüncü turun geride bırakıldığı müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna tarafı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı ses tonunu olumlu yönde değiştirdiğini açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, "Müzakereler devam ediyor. Başlıca konular bölgedeki düzen, ateşkes ve ordunun geri çekilmesi" ifadelerini kullandı.
"ÇELİŞKİLER VAR ANCAK UZLAŞI MÜMKÜN"
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak da yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, “Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: NATO’nun kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi
- Biden, 'Ukrayna' için gelecek hafta Avrupa'ya gidiyor
- Son Dakika: FOX News muhabiri Ukrayna'da öldürüldü
Video Haberler
- HDP'den 'yüzde 7' açıklaması
- Erkan Baş'tan 'seçim kanunu değişikliği' yorumu
- 'Koltuğunuz elden gider diye...'
- 'Gelsin kendi eksin'
- Sağlık emekçileri hak için grevde!
- 10 katlı binaya top mermisi isabet etti!
- Lviv’de AVM otoparkı sahra hastanesine çevrildi
- İstanbul'a kar yeniden geliyor
- Uzman çavuştan doktora şiddet
- Beyoğlu’nda tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe ve Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
- 'Sorgu 14 saatten fazla sürdü'
- Dilmen'den F.Bahçe'ye golcü önerisi: Düşünmeden alırım
- Eczacıbaşı, ilk maçta avantajı yakaladı!
- 'Barınamıyoruz hareketi' ulaşım zammını protesto etti
- A Milli Takım'ın fikstürü açıklandı
- Altınordu'dan TFF'ye açık mektup!
- Chelsea, seyircisiz oynama başvurusunu geri çekti!
- Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
- Peru'da heyelan: Yaklaşık 80 ev toprak altında kaldı