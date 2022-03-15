Ukrayna: Rusya müzakerelerde ses tonunu değiştirdi

15 Mart 2022 Salı, 23:16

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik işgali sonlandırmak için hem sahada hem masada mücadele devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında çevrimci olarak devam müzakerelerin 5’inci turu sona erdi. Müzakerelerdeki 6’ıncı turun ise yarın yapılacağı ifade edildi.



Dördüncü turun geride bırakıldığı müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna tarafı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı ses tonunu olumlu yönde değiştirdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, "Müzakereler devam ediyor. Başlıca konular bölgedeki düzen, ateşkes ve ordunun geri çekilmesi" ifadelerini kullandı.

"ÇELİŞKİLER VAR ANCAK UZLAŞI MÜMKÜN"



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak da yaptığı açıklamada, müzakerelerin zorlu devam ettiğinin altını çizerek, “Yarın devam edeceğiz. Müzakereler zorlu geçiyor. Prensiplerimizin çakıştığı noktalar var ancak uzlaşma sağlanabilir” ifadelerini kullandı.