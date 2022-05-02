AKP'li Mücahit Birinci'den Zelenski'ye: E sen de gel, Antalya Kemer'i tavsiye ediyorum
AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye kırgın olduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye "E sen de gel, Antalya Kemer'i tavsiye ediyorum" dedi.
AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Yunan ERT televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye Rus turistler konusunda kırgın olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Birinci, "E sen de gel Zelenski, Antalya Kemer'i tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.
E sen de gel @ZelenskyyUa ... Antalya Kemer'i tavsiye ediyorum...— Mücahit Birinci (@birincimucahit) May 2, 2022
Video Haberler
- Engelli adamın motosikletini böyle çaldı
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriyelilerden Türklere yardım
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Burak Yılmaz 3-0 kaybedilen maçta çılgına döndü!
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü
- Evin duvarından 63 yıllık McDonald’s siparişi çıktı
- Birinci'den tepki çeken 1 Mayıs paylaşımı
- 'Erdoğan’ın Biden’la görüşememesi...'
- Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çarpıcı iddia
- Erdoğan'dan '1 Mayıs' ve 'asgari ücret' açıklaması