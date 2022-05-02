AKP'li Mücahit Birinci'den Zelenski'ye: E sen de gel, Antalya Kemer'i tavsiye ediyorum

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye kırgın olduğunu ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye "E sen de gel, Antalya Kemer'i tavsiye ediyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:25
AKP'li Mücahit Birinci'den Zelenski'ye: E sen de gel, Antalya Kemer'i tavsiye ediyorum
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AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Yunan ERT televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye Rus turistler konusunda kırgın olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. 

Birinci, "E sen de gel Zelenski, Antalya Kemer'i tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

 


AKP Ukrayna Zelenski

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