Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanyalı mevkidaşı Gitanas Nauseda ve Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.

DHA
21 Aralık 2021 Salı, 11:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya açıklaması
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Mevkidaşları ile bir görüşme gerçekleştiren Zelenskiy, ortak basın toplantısı düzenleyerek uluslararası topluma Rusya konusunda önlem alınması çağrısında bulundu.

"ÖNLEYİCİ ADIMLAR ATILMALI"

Zelenskiy, “Rusya’nın gerilimi artırması ve Avrupa’da güvenlik durumunun kötüleşmesini önlemek için uluslararası toplum, Polonya ve Litvanya sınırlarındaki mülteci krizinde olduğu gibi halihazırda meydana gelen olaylara tepki vermek yerine önleyici adımlar atmalıdır. Bu nedenle bugün Litvanya ve Polonya'dan arkadaşlarımızla görüşüyoruz, çünkü bugün onların desteğine de ihtiyacımız olduğunu anlıyorlar” dedi.

Ukrayna, Litvanya ve Polonya liderlerinin üçlü görüşmesinde Rusya’nın askeri faaliyetleri başta olmak üzere Polonya ve Litvanya sınırlarındaki mülteci krizinin de ele alındığı öğrenildi.


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