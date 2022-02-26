Brezilyalı 3 futbolcu Ukrayna'dan kaçtı
Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dnipro-1 takımının formasını giyen Brezilyalı 3 futbolcu Romanya'ya kaçtı.
Dnipro-1 oyuncuları Gabriel Busanello, Bill ve Felip Pires sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaparak Ukrayna'da kaçtıklarını şu an Romanya'da olduklarını duyurdu.
Romanya'ya geçtikten sonra çekilen videolarını paylaşan 3 futbolcudan Bill, "Başardık, iki gün süren terör ve gerilimden sonra Ukrayna'dan çıkmayı başardık ve eve dönüyoruz, şimdi iyiyiz" diye yazdı.
"GERİDE KALAN ARKADAŞLARIMIZA YARDIM EDECEĞİZ"
Üç futbolcu Ukrayna'dan Romanya'ya geçerken belirli bölümde otobüs kullandıklarını sonrasında ise yürüdüklerini anlattı.
Futbolculardan Felipe Pires ise "Şimdi geride kalan arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Gerçekten yardımımıza ve desteğimize ihtiyaçları var" dedi.
Ukrayna'da 500 Brezilya vatandaşı bulunuyor. Brezilya hükümeti, Ukrayna'daki vatandaşlarından büyükelçiliklerinin açıklamalarını takip etmelerini istemişti.
İlgili Haberler
- CANLI ANLATIM: Demir Grup Sivasspor 0-0 Beşiktaş
- Alper Pirşen'den olay açıklama: Trabzonspor, Arda Güler için teklifte bulundu
- Trabzonspor’da Kouassi ve Emrehan imzayı attı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'ye döneceklere 'sabit ücret'le bilet
- Brezilyalı 3 futbolcu Ukrayna'dan kaçmayı başardı!
- Pentagon: Rus askerlerinin yarısı şu anda Ukrayna'da
- Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Ukrayna halkı, Rus tanklarını engellemeye çalıştı
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Galatasaray'ın Rizespor kadrosunda 4 eksik!
- Polonya'nın ardından İsveç'ten de Rusya'ya ret!
- Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler hariç kapatıldı
- CHP'li Ünal Çeviköz'den 'çekimser oy' tepkisi