Brezilyalı 3 futbolcu Ukrayna'dan kaçtı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 18:55

Dnipro-1 oyuncuları Gabriel Busanello, Bill ve Felip Pires sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaparak Ukrayna'da kaçtıklarını şu an Romanya'da olduklarını duyurdu.

Romanya'ya geçtikten sonra çekilen videolarını paylaşan 3 futbolcudan Bill, "Başardık, iki gün süren terör ve gerilimden sonra Ukrayna'dan çıkmayı başardık ve eve dönüyoruz, şimdi iyiyiz" diye yazdı.

"GERİDE KALAN ARKADAŞLARIMIZA YARDIM EDECEĞİZ"

Üç futbolcu Ukrayna'dan Romanya'ya geçerken belirli bölümde otobüs kullandıklarını sonrasında ise yürüdüklerini anlattı.

Futbolculardan Felipe Pires ise "Şimdi geride kalan arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Gerçekten yardımımıza ve desteğimize ihtiyaçları var" dedi.

Ukrayna'da 500 Brezilya vatandaşı bulunuyor. Brezilya hükümeti, Ukrayna'daki vatandaşlarından büyükelçiliklerinin açıklamalarını takip etmelerini istemişti.