Ukrayna, İsrail’e dönüşecek

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

On gün önce savaşın sıcak evresinin iki hafta içinde biteceğini ve barış aşamasına geçileceğini söylüyordu. Şimdiyse savaşın 2035’e kadar uzayacağını söylüyor! İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kiev ziyaretinden sonra Ukrayna’nın üslubunu sertleştirmeye başladığını dün yazmıştım. Bu sertleşme Arestoviç’te de etkisini gösterdi. Arestoviç verdiği bir röportajda, Rusya’nın Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmesi halinde Ukrayna’nın asla barış yapmayacağını söyledi. Öyle bir durumda savaş aralıklı olarak 2035’e kadar uzarmış.

Ukrayna’yı İsrail’e, Rusya’yı ise Arap ülkelerine benzeten Arestoviç, Araplar’la İsrail arasında geçmişte beş savaş yaşandığını ve ancak bu kadar savaştan sonra tarafların savaştan vazgeçip barış yaptığını söyledikten sonra “Bizde beş savaş olur mu, bilmem fakat iki üç yılda bir yeni savaş çıkar” diyor.

Ukrayna’nın Donbas’ın tamamını geri almak için savaşacağını söyleyen Arestoviç, “Bunu kaldıramayacak olan ailesini alıp İspanya’ya falan gitsin” diyor ve zamanın Ukrayna lehine işlediğini, Ukrayna’nın Batı’dan silah yardımı alırken Rusya’nın yardım alabileceği hiçbir ülkenin olmadığını söylüyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yeni etabı Donbas’ta başlarken taraflar birbirlerine böyle “kararlılık” mesajı veriyor. Ukrayna’da acil barış yerine Ukrayna’nın insanı ve altyapısını harcama pahasına Rusya’yı yıpratmaya yönelik bir savaşı savunan sadece İngiltere değil. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell de “Savaş, savaş alanında kazanılır” diyerek açıkça savaş çağrısında bulundu.

NATO YORUMU

NATO yetkilileri, soğukkanlı biçimde savaşın ikinci etabının ilk etaba göre daha kanlı olacağını söylüyor. Rusya’nın geçen yıl ABD’yle tırmanışa geçen krizi iyi yönetememesi ve kendisini saldırgan ülke durumuna düşürmesi, kuzey cephesinde de onu dezavantajlı duruma düşürdü. Tarafsız statüde bulunan Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğine başvurmaya hazırlanıyor. Batı’yla Rusya yakın tarihte hiç bu kadar zıtlaşmamıştı. Önümüzdeki haftalar, aylar sadece Doğu Avrupa’nın değil, dünyanın gidişi açısından belirleyici olabilir.