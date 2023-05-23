Ukrayna istihbaratı: Taarruz, yakın gelecekte başlayacak
Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Ukrayna ordusunun yakın gelecekte beklenen bir karşı saldırıya hazır olduğunu söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Japon NHK kanalına açıklamalarda bulundu.
Kirill Budanov, Ukrayna ordusunun yakın gelecekte taarruza başlayacağını duyurdu.
Budanov, taarruza ilişkin, "Tek söyleyebileceğim yakında başlayacağı" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın karşı saldırıyı başarıyla sürdürebilmesi için daha fazla silah ve mühimmata ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bodanov, "Gerekli asgari silah sayısına zaten sahibiz. Daha fazla silaha ihtiyacımız var" dedi.
Budanov ayrıca, uluslararası toplumun Ukrayna'ya "yardım etmek için her şeye hazır olduğu" umudunu dile getirdi.
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