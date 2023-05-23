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Ukraynalı Büyükelçi'den F-16 çağrısı: Ukrayna'yı ve Avrupa'yı korumalıyız

Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, ülkesinin kısa ve uzun vadeli güvenliği için F-16’lara ihtiyacının olduğunu belirtti.

AA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 07:50
Ukraynalı Büyükelçi'den F-16 çağrısı: Ukrayna'yı ve Avrupa'yı korumalıyız
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Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Massachusetts eyaletinde bulunan Boston Koleji’nin mezuniyet töreninde konuştu.

Ukrayna’nın F-16 ihtiyacı konusundaki tartışmalara değinen Büyükelçi Markarova, bu uçakların ülkesinin kısa ve uzun vadeli güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Markarova, "Bu, kesinlikle ihtiyacımız olan bir savunma yeteneği. Savaşı kazandıktan sonra bile Rusya hiçbir yere gitmeyecek. Ukrayna'yı ve Avrupa'yı korumaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

ABD’nin Ukrayna’da F-16 pilotlarının eğitimine yardım edeceğini belirten Markarova, bu jetleri kimin, ne zaman, nasıl temin edeceği ve ülkesinin bunları ne zaman servise koyabileceği konularında ise detay vermedi.

Markova, Ukrayna’nın ABD Kongresindeki Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin desteğinden memnun olduğunu vurguladı.


Ukrayna F-16

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