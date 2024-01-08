Ukrayna ordusunda 'yolsuzluk' skandalı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:58

Güncelleme: 08.01.2024 - 13:58

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (SBI), ülkede eski savunma bakan yardımcısı ve askeri bir kurumun daire başkanı hakkında yeni bir ceza davası açıldığını ve bu kişilerin vücut zırhı alımında yaklaşık 950 milyon grivnayı (25 milyon dolardan fazla) zimmetlerine geçirmekle suçlandıklarını belirtti.

Açıklamada, "SBI, Savunma Bakanlığı'nın eski yardımcısı ve daire başkanının, büyük bir grup vücut zırhı tedariki için yaklaşık 950 milyon Grivna'yı zimmetine geçirdiğine dair yeni bir şüphe bildirdi. Adli balistik ve emtia uzmanlığının sonuçlarına göre ürünler, standartlara uyulmaması nedeniyle askerler tarafından kullanılmalarına izin vermedi" denildi.

SBI'ya göre, eski yetkililer "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin (AFU) yasal faaliyetlerinin engellenmesi" ve "görevi kötüye kullanma yoluyla başkalarının malını zimmete geçirmekle" suçlandı. Suçluların, 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği kaydedildi.

KASIM AYINDA DAVA AÇILMIŞTI

Kasım ayında Ukrayna Güvenlik Servisi, eski savunma bakan yardımcısı ve devlet satın alma departmanı başkanı hakkında düşük kaliteli askeri üniforma alımında yaklaşık bir milyar Grivnası (yaklaşık 27,6 milyon dolar) zimmete geçirme davası açtığını açıklamıştı.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin'in bildirdiğine göre, aralarında ülkenin Savunma Bakanlığı'nın eski başkan yardımcısının da bulunduğu bir dizi yetkiliye yolsuzluk suçlamaları yöneltildi.

İSİMLERİ AÇIKLANDI

Yerel basına göre bu kişiler Vyacheslav Shapovalov ve Savunma Bakanlığı'nın devlet alımları bölümünün eski müdürü Bohdan Khmelnytskyy.

Shapovalov, ordu için yüksek fiyatlı ürünlerin satın alınmasıyla ilgili bir skandalın ortasında suçlandı ve 11 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmak üzere tutuklandı. Eski bakan yardımcısı sekiz yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Yerel basında çıkan haberlere göre, suçlanan yetkililer ordu için gıda ürünlerini Kiev'deki mağazalardan iki ya da üç kat daha pahalıya satın alıyordu. Konu, bakanlığın 2023 yılında Zhytomyr, Kiev, Poltava, Sumy, Cherkasy ve Chernihiv bölgelerinde bulunan askeri birlikler için yemek düzenlemek üzere imzaladığı bir anlaşmayla ilgiliydi. Anlaşma 13.2 milyar grivna (350 milyon doların üzerinde) değerinde.