Ukrayna: Rus ordusu doğudaki mevzilerini güçlendiriyor

17 Mayıs 2022 Salı, 09:16

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin doğudaki bölgelere ilerlemesini önlemek için bu bölgelerdeki mevzilerini güçlendirdiğini ve Rus uçaklarının doğu bölgesindeki sivil ve askeri altyapı tesisleri ile ülkenin diğer bölgelerindeki sanayi tesislerini bombaladığı belirtildi.

Açıklamanın devamında Rus güçlerinin, Slobojansk ve Harkiv yönlerinde Ukrayna ordusunun ilerlemesini engellemeye çalıştığı, Slavyansk yönünde ise yeniden taarruza geçmeye hazırlandığı ve Rus güçlerinin Donetsk yönünde roket sistemleri ve hava araçlarıyla Liman yönünde Drobişevo kasabasına saldırdığı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin Sirotino, Vıskrıva, Kamyanka ve Ugledar kasabalarına düzenlediği saldırıların başarılı olamadığına işaret ederek Rus ordusunun Kamenskoy, Orehovo, Novoselka ve Gulyaipole yerleşim alanlarındaki sivil altyapılara, Liman, Tavrida, Trudolyubovka ve Osokorovka'da konuşlanan Ukrayna ordusuna ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada son olarak, Donetsk ve Luhansk'ta son bir günde Rus ordusunun 11 saldırısının püskürtüldüğü, 5 tank, bir uçaksavar füze sistemi, 6 topçu sistemi, 12 zırhlı savaş aracı ve aracın imha edildiği, bir Su-25 uçağı, 3 İHA ve bir seyir füzesinin vurulduğu belirtildi.