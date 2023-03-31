Ukrayna: Rus ordusu, yerleşim birimlerini hedef aldı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:29

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:29

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 11 füze, 4 hava saldırısı düzenlediği ve çok namlulu füze sistemlerinden 43 kez ateş açtığı belirtildi.

Rusya’nın “sivillere yönelik terör taktiğini” uygulamaya devam ettiği ileri sürülen açıklamada, “Düşman, gece saatlerinde S-300 hava savunma sistemiyle Harkov şehrinin sivil altyapısına 9 füze fırlattı” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun hava saldırılarında kullandığı 10 insansız hava aracından (İHA) 9’unun düşürüldüğü kaydedildi.

Çatışmaların merkez üslerinin hala Bilogorivka, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka olduğu bildirilen açıklamada, Rusların son 24 saatte Çernigov, Sumi, Harkov, Donetsk, Zaporijya, Herson bölgelerinin yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Harkov’a 9 füze fırlatıldığını belirterek saldırılarda sivil altyapı ve evlerin hasar gördüğünü, 3 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Zaporijya Bölge Valiliği Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada da Rusların bölgeye saldırılarında sivillerin zarar gördüğü ileri sürülerek "Düşman, bölgenin merkezine ve çevresine çok namlulu roketatarlarla art arda saldırılar düzenledi" denildi.

Açıklamada, saldırılardan sivil altyapının etkilendiği, ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.