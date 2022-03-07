Ukrayna-Rusya savaşında 11. gün: Kiev ve Odessa'da gerginlik

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın 11. günü geride kalırken Kiev çevresindeki çatışmalar devam ediyor. Başkentin hemen dışındaki Irpin bölgesinde yapılan füze atışları sırasında aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu uluslararası basın mensupları büyük tehlike atlattı. Ayrıca, Rus birliklerinin şehir merkezine girme olasılığına karşı ABD’li ve İngiliz komandolarının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi kurtarmak için Ukrayna sınırında bekletildiği iddia edildi. Odessa’da da karşılıklı çatışmalarda kayıplar artıyor.

Rusya’nın işgalinin 11. gününde 1.5 milyon Ukraynalı komşu ülkelere göç ederken, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün sabaha karşı Telegram’dan paylaştığı videoda Ukraynalı sivilleri saldırılara karşı sokaklarda direnmeye ve karşılık vermeye çağırdı. Ülkenin doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayan vatandaşlara seslenen Ukrayna lideri, “Ruslar propaganda ile hafızanızı silmediyse ve korkuyla gözlerinizi kapatmıyorsanız haklarınız için savaşın, özgür Ukrayna için savaşın” dedi. Zelenski Ukraynalıların barış istediğini bildirdi ve Rusya halkına mesaj verdi: “Bu, geri döndürülemeyen kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hâlâ mümkün olduğu bir dönem. Sessiz kalmayın.” Devlet başkanı Zelenski, Kiev’in güneyindeki Vinnıtsya Havalimanı’nın Rusya bombardımanı sonrası tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Zelenski ayrıca, dün Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile yaptığı görüşme sonrası, Ukrayna’nın saldırılar nedeniyle internete erişim sıkıntısı yaşayan şehirleri için, gelecek hafta, takviye Starlink antenleri teslim alacağını duyurdu. Musk’a yönelik “Ukrayna’yı sözleri ve eylemleriyle desteklediği için ona minnettarım” diyen Zelenski ABD’li iş insanını Ukrayna’ya davet etti.

BAŞKENTTE SOKAK SAVUNMASI

Zelenski’nin halkı savaşmaya çağırmasının ardından, sahadan gelen bilgilere göre, Ruslar başkent Kiev’in çevresindeki yerleşim alanlarını hedef almaya devam etti. Ukrayna ordusu şehir içinde savunmaya yönelik faaliyetlerini artırdı. Yollara beton ve demirden yapılan engellerle barikatların kurulduğu şehirde, askerler gün boyu sokak çatışmalarını güçlendirmek için siperler kazdı. Gönüllü siviller ise siperlerde kullanılmak üzere kum torbaları ve molotof kokteylleri hazırlayarak katkıda bulunuyor. Kiev şehir merkezine 25 km uzaklıktaki Irpin kasabasında Rusya’nın füze atışlarını sıklaştırmasıyla siviller ve gazeteciler bölgeyi terk ediyor.

GÜNEYDE SALDIRI ALARMI

Öte yandan Zelenski, Moskova’nın Ukrayna’nın güneybatısındaki liman şehri Odessa’da hava saldırısı hazırlığında olduğuna işaret ederken Ukraynalı güvenlik yetkilileri de Rusya’nın, Dnipro kentini kuşatmak için güçlerini topladığını ve asıl dikkatini ülkenin güneyine çevirdiğini aktardı. Yetkililer, Moskova’nın amacının Ukrayna’nın Karadeniz ile bağlantısını kesmek olduğunu söyledi.

Ukrayna Devleti tarafından işletilen Ukrayna Demiryolları Kurumu, dünyanın en önemli ayçiçek yağı ve buğday ihracatçılarından biri olan Ukrayna’nın tarım ürünleri ihracatını Romanya, Macaristan, Slovakya ve Polonya sınırları üzerinden yapmaya hazır olduğunu açıkladı.