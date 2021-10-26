Ukrayna'da Covid-19 salgınında "günlük en yüksek ölüm sayısı" gerçekleşti
Ukrayna'da koronavirüs salgınında son 24 saatte ölü sayısı 734 ile günlük en yüksek seviye görüldü.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 129 bin 63 kişiye Covid-19 testi yapıldı.
Son 24 saatte 19 bin 120 günlük vakanın tespit edildiği ve 734 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, günlük en yüksek ölüm sayısı kaydedildi.
Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı. En yüksek vaka sayısı 22 bin 415 ile 21 Ekim'de yaşanmıştı.
AŞILANAN SAYISI 9 MİLYONU GEÇTİ
Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 254 bin 920 bin kişiye aşı yapıldı. Toplam aşılanan sayısı 9 milyon 151 bin 478'e ulaştı.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Bin 75 yıl ceza almıştı: Görenler tanıyamadı
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Özgür Özel'den çarpıcı 'Süleyman Soylu' iddiası
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- Mısır'da tarih yeniden yazılıyor: Khuwy
- ABD Dışişleri’nden Osman Kavala açıklaması
- Döviz bozduranların büyük korkusu
- Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e 'Squid Game' tepkisi