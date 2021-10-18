Ukrayna'da rakibinin golüne sevinen futbolcuya soruşturma açıldı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:40

Ukrayna 2. Ligi'nde enterasan bir olay yaşandı. Kremin Kremenchuk'un oyuncusu Vitaliy Boyko, takımının Uzhgorod ile oynadığı lig maçında rakibin attığı golden sonra sevinirken kameralara yansıdı.

Bu görüntüler Ukrayna'da büyük tepkiye neden olurken, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun Etik Komitesi oyuncu hakkında soruşturma başlattı. Şike şüphesi ile taranan oyuncudan bir kanıt elde edilemedi.

Boyko daha sonra yaptığı açıklamada "O bir sevinç değil, kızgınlıktı. Belki de yorgunluk etkisi ile bunu tam gösteremedim." dedi.