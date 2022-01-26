Ukrayna'da yurttaşlarına silah eğitimi verilmeye başlandı
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken, İngiliz haber ajansı Reuters, çarpıcı fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflarda, Ukrayna ordusu mensuplarının yurttaşlarına silah atış talimi verdiği ve ağır silahları kullanmayı gösterdiği görülüyor.
Reuters haber ajansı, son günlerde Rusya’nın saldıracağına dair iddiaların yayılması üzerine Ukrayna ordusunun bölgedeki gönüllü yurttaşlarına silah ve askeri eğitim vermeye başladığını duyurdu. Ajansın servis ettiği fotoğraflarda sıraya giren Ukraynalılar ağır silahları inceliyor ve deneme atışları yapıyor.
Olası bir savaş durumunda 255 bin kişilik orduya destek olması beklenen gönüllülerin eğitimlere büyük ilgi gösterdiği görülüyor. Yapılan açıklamada gönüllüler arasında veterinerlik öğrencisinden, mimara, belediye işçisinden şoföre kadar çok sayıda insanın gönüllülük programına katılarak eğitim aldığı kaydedildi.
Lviv’de eğitime katılanların genç yaşta olduğu kaydedilirken temel eğitimin yanı sıra yakın dövüş eğitimlerinin de verildiği kaydedildi.
Öte yandan İngiliz The Times gazetesine konuşan 52 yaşındaki Mariana Zhaglo da uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.
Sözcü'nün aktardığına göre; Rusya ile gerilimin tırmanmaya başladığı dönemde kendisine bir tüfek satın alan Zhaglo, “Ülkemi korumaya hazırım. Bir anne olarak çocuklarıma Ukrayna’nın sorunlarının miras kalmasını istemiyorum. Bu sorunla şimdi yüzleşmek ve çözmek gerek” ifadesini kullandı. Bir pazarlama uzmanı olarak çalışan Zhaglo’nun Zbroyar Z-15 tüfeğine yaklaşık 1000 dolar ödediği ve ayrıca iki haftalık “keskin nişancılık eğitimi” aldığı da öğrenildi. Mariana’nın ayrıca dürbün, teleskobik sistem ve susturucu gibi aksesuarlara da para döktüğü belirtildi.
The Times’taki haberde Zhagko’nun kask, kamuflaj, kurşungeçirmez yelek ve botlara da yaklaşık 1000 dolar harcama yaptığı belirtildi. Savaş durumuna geçen Zhaglo’nun evine konserve gıda depoladığı da öğrenildi.
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