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Ukrayna'dan Afrika'ya çağrı: Tarafsızlıktan vazgeçin

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Afrika ülkelerine, Rusya ile devam eden savaşta tarafsızlıktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 25.05.2023 - 07:50
Ukrayna'dan Afrika'ya çağrı: Tarafsızlıktan vazgeçin
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Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki resmi temasları sonrası açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro KulebaRusya'nın ülkesine yönelik saldırısına karşı Afrika ülkelerinden destek istedi.

Kuleba, "Tarafsızlık çözüm değildir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan davranışına karşı tarafsız kalarak çok yakınınızda meydana gelebilecek sınır ihlallerine ve toplu suçlara tarafsızlığa işaret ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Afrika ülkelerinin birbiri için önemli olduğunun altını çizen Kuleba, hem ülkesinin hem de Rusya'nın Afrika ülkelerine önemli miktarda tahıl sağladığını hatırlattı.

Kuleba'nın Afrika turu Etiyopya haricinde Ruanda ve Fas'ı kapsıyor.


Ukrayna Rusya

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