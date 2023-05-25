Ukrayna'dan Afrika'ya çağrı: Tarafsızlıktan vazgeçin
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Afrika ülkelerine, Rusya ile devam eden savaşta tarafsızlıktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki resmi temasları sonrası açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırısına karşı Afrika ülkelerinden destek istedi.
Kuleba, "Tarafsızlık çözüm değildir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan davranışına karşı tarafsız kalarak çok yakınınızda meydana gelebilecek sınır ihlallerine ve toplu suçlara tarafsızlığa işaret ediyorsunuz" ifadesini kullandı.
Ukrayna ve Afrika ülkelerinin birbiri için önemli olduğunun altını çizen Kuleba, hem ülkesinin hem de Rusya'nın Afrika ülkelerine önemli miktarda tahıl sağladığını hatırlattı.
Kuleba'nın Afrika turu Etiyopya haricinde Ruanda ve Fas'ı kapsıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal!
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- Binali Yıldırım'dan bir garip 'bakanlık' açıklaması!
- Tina Turner yaşamını yitirdi
- Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- HDP ve Yeşil Sol Parti’den 'protokol' açıklaması