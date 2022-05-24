Ukrayna'dan ortaklara çağrı: Silah teslimatlarını hızlandırın

24 Mayıs 2022 Salı, 11:02

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın ortaklarına seslendi.

Dmitro Kuleba, yaptığı açıklamada Ukrayna’ya yönelik silah ve mühimmat teslimatlarını hızlandırma çağrısında bulundu.

Kuleba, “Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tüm silahlara zaten sahip olduğu sonucuna varmak için çok erken. Donbas’taki Rus saldırısı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa topraklarındaki en büyük acımasız çatışmadır. Özellikle MLRS (Çok Namlulu Roketatar Sistemi), uzun menzilli topçu, APC’ler (Zırhlı Personel Taşıyıcı) olmak üzere, ortakları silah ve mühimmat teslimatını hızlandırmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.