Ukrayna'dan Rusya'ya meydan okuma: Tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerine karşı ülkenin doğusunda önemli sonuçlar aldıklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesaplarından yayımladığı görüntülü mesajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zelenski, "Ülkemizin doğusunda önemli sonuçlarımız var. Bu konuda zaten yeterince kamu bilgisi var. Herkes Donetsk bölgesindeki Liman'da neler olduğunu duydu. Bunlar bizim için çok şey ifade eden adımlar" dedi.
Ukrayna güçlerine teşekkür eden Zelenski, "Tüm topraklarımızı özgürleştirmeliyiz ve bu, uluslararası hukukun ve insani değerlerin Rusya kadar küstah bir devlet tarafından bile ihlal edilemeyeceğinin en iyi kanıtı olacaktır" diye konuştu.
Zelenski ayrıca, Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak etmesi nedeniyle acil topladığı Milli Güvenlik ve Savunma Kuruluna ilişkin "Bugün Ukrayna kendini savunma kararı aldı. Hepsi hayata geçirilecek. Zaferimiz için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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