Ukrayna'dan Tataristan'a İHA saldırısı

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Alabuga ve Tübenkama şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:08
Ukrayna'dan Tataristan'a İHA saldırısı
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Tataristan Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna İHA’larının Alabuga ve Tübenkama şehirlerindeki işletmeleri hedef aldığı bildirilirken, “Büyük hasar yok, işletmelerin teknolojik süreçleri aksamadan devam ediyor” dendi.

Sputnik'in aktardığına göre, Elabuga şehrine 10 kilometre mesafedeki Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi’nden yapılan açıklamada, İHA’ların bir yatakhaneyi vurduğu belirtildi. Saldırıda 6 kişinin yaralandığı, üçünün hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Tataristan lideri Rüstem Minnihanov, “Sakin kalmak ve bu suçu işleyenlerin kasıtlı olarak tohumlarını ekmeye çalıştığı paniğe kapılmamak son derece önemli” açıklamasında bulundu.

Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, bölgede yaklaşık 180 Türk şirketi bulunurken, birçok büyük Türk şirketinin Alabuga Özel Ekonomi Bölgesi’nde tesisleri yer alıyor.


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