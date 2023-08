Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Ukraynalı aktris Adrianna Kurilets "arananlar listesi"ne alındı.

Rus askerlerine yönelik şiddet çağrısında bulunduğu için Rusya Federasyonu'nda hakkında ceza davası açılmıştı.

Bakanlık açıklamasında, "Ukraynalı Kurilets-Kmetyuk Adrianna Stepanovna, Ceza Kanunu maddesi uyarınca aranmaktadır" denildi.

Aktris Adrianna Kurilets, 10 Nisan 2022'de sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "tüm Rusları öldüreceğini" söyledi.

Çektiği videoda senaryo gereği bir Rus askerini kamera karşısında infaz ederken görülen Kurilets, tüm Rus askerleri için aynı kaderi savundu.

FROM ISIS TO UKRAINE, THE SAME STORY#Ukrainian Actress Appears in ‘ISIS-style’ Video



Adrianna Kurilets is facing an investigation by #Russian law enforcement after appearing in a video where her character slits the throat of a Russian soldier.



WEST IS COMPLICIT/CONDONE IT. pic.twitter.com/A6fo1jcNYg