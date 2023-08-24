Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:10

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:11

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Ukraynalı aktris Adrianna Kurilets "arananlar listesi"ne alındı.

Rus askerlerine yönelik şiddet çağrısında bulunduğu için Rusya Federasyonu'nda hakkında ceza davası açılmıştı.

Bakanlık açıklamasında, "Ukraynalı Kurilets-Kmetyuk Adrianna Stepanovna, Ceza Kanunu maddesi uyarınca aranmaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Aktris Adrianna Kurilets, 10 Nisan 2022'de sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "tüm Rusları öldüreceğini" söyledi.

Çektiği videoda senaryo gereği bir Rus askerini kamera karşısında infaz ederken görülen Kurilets, tüm Rus askerleri için aynı kaderi savundu.

FROM ISIS TO UKRAINE, THE SAME STORY#Ukrainian Actress Appears in ‘ISIS-style’ Video



Adrianna Kurilets is facing an investigation by #Russian law enforcement after appearing in a video where her character slits the throat of a Russian soldier.



WEST IS COMPLICIT/CONDONE IT. pic.twitter.com/A6fo1jcNYg — Pacific Geopolitics (@PacGeopolitics) April 11, 2022

Videoda geleneksel kıyafetler giyen Kurilets'in elinde bir orak olduğu ve daha sonra bu orağı önünde diz çökmüş, hapishane üniforması giymiş bir adamın boğazını kesmek için kullandığı görülüyor.

Kurilets, "Barışsever ve tahıl yetiştiren bu ulusu, korkunç bir şey uyandırdı. Şimdi kanlı bir hasat zamanı... Hepinizi ölüm bekliyor. Hepiniz Bucha kurbanlarının anısına öldürüleceksiniz" ifadelerini kullandı.