Ukraynalı aktris Adrianna Kurilets, 'arananlar listesi'ne alındı

Rus askerlerine yönelik şiddet çağrısında bulunduğu için Rusya Federasyonu'nda hakkında ceza davası açılan Ukraynalı aktris Adrianna Kurilets, Rusya İçişleri Bakanlğı tarafından arananlar listesine alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:10
Ukraynalı aktris Adrianna Kurilets, 'arananlar listesi'ne alındı
Abone Ol google-news

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Ukraynalı aktris Adrianna Kurilets "arananlar listesi"ne alındı.

Rus askerlerine yönelik şiddet çağrısında bulunduğu için Rusya Federasyonu'nda hakkında ceza davası açılmıştı.

Bakanlık açıklamasında, "Ukraynalı Kurilets-Kmetyuk Adrianna Stepanovna, Ceza Kanunu maddesi uyarınca aranmaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Aktris Adrianna Kurilets, 10 Nisan 2022'de sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak "tüm Rusları öldüreceğini" söyledi.

Çektiği videoda senaryo gereği bir Rus askerini kamera karşısında infaz ederken görülen Kurilets, tüm Rus askerleri için aynı kaderi savundu.

 

Videoda geleneksel kıyafetler giyen Kurilets'in elinde bir orak olduğu ve daha sonra bu orağı önünde diz çökmüş, hapishane üniforması giymiş bir adamın boğazını kesmek için kullandığı görülüyor.

Kurilets, "Barışsever ve tahıl yetiştiren bu ulusu, korkunç bir şey uyandırdı. Şimdi kanlı bir hasat zamanı... Hepinizi ölüm bekliyor. Hepiniz Bucha kurbanlarının anısına öldürüleceksiniz" ifadelerini kullandı.


Player Alanı
Rusya Ukrayna

İlgili Haberler

Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti

Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti
Beyaz Saray'dan Rusya'daki uçak kazasına ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Rusya'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Rusya'nın altın üretimi temmuzda azaldı

Rusya'nın altın üretimi temmuzda azaldı

En Çok Okunan Haberler