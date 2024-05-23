Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi yolda: 'Hava ve deniz savunmasını güçlendirmek...'

The Sun gazetesinin, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'a dayandırdığı haberine göre, İngiltere ve müttefikleri Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi gönderiyor.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:23
Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi yolda: 'Hava ve deniz savunmasını güçlendirmek...'
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İngiltere'nin, Ukrayna'ya destek kapsamında yeni bir askeri yardım paketi göndereceği bildirildi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun gazetesinin İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'a dayandırdığı haberine göre İngiltere ve müttefikleri, Ukrayna'ya  yaklaşık 190.1 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi gönderiyor.

Gazetede, “Hava ve deniz savunmasını güçlendirmek için Ukrayna'ya 150 milyon poundluk bir askeri yardım paketi gönderiliyor” ifadeleri yer aldı.

Gazetenin haberine göre, yardım paketi hava savunma radarları, simülasyon ekipmanları ve elektronik savaş sistemlerini içeriyor. Gazete ayrıca, yardım paketinin küçük botlar, keşif İHA'ları ve insansız yüzey araçlarını da içereceğini belirtiyor.

Fonların, İngiltere ve müttefiklerinin Mart ayı itibariyle yaklaşık 900 milyon sterlin yatırım yaptığı Ukrayna'ya Yardım için Uluslararası Fon'dan tahsis edileceği kaydediliyor. Söz konusu fon İngiltere ile Litvanya, Danimarka, İsveç, Norveç ve Hollanda gibi bazı ortaklarını bir araya getiriyor.


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