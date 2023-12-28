Zelenski, Ukrayna'ya son bir yılda yapılan yardımı açıkladı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:54

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:54

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Bu sene boyunca ABD, Ukrayna’ya 34 paket halinde toplam 24 milyar dolardan fazla askeri yardım sundu. 'Patriot' hava savunma sistemleri, 'Abrams' tankları, zırhlı araçlar, 'ATACMS' füzeleri, DPICM (çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat), mayın temizleme araçları ve diğer önemli kalemleri teslim aldık" ifadelerini kullandı.

Zelenski, ülkesine F-16 savaş uçaklarının gönderilmesini "tarihi bir karar" olarak niteledi.

ABD’den gelecek 250 milyon dolarlık yeni askeri destek paketi için ABD Başkanı Joe Biden’a bizzat teşekkür eden Zelenskiy, "Bizler hiçbir zaman yardımları unutmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.