'Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı' girişimi, diyalog masası kurulmasında anlaştı

07 Ağustos 2022 Pazar, 03:07

Girişimin üyeleri, yürütme komitesi başkanı Haşim eş-Şeyh başkanlığında, başkent Hartum'daki Dostluk Salonu'nda toplantı gerçekleştirdi.

Girişimin yürütme komitesi üyesi Ali Mehdi, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ulusal mutabakatı gerçekleştirmeye çalışan bu girişimin ülkeyi, içinde olduğu bu krizden çıkaracağını, istikrarı, sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm taraflar arasında fikir birliği sağlayacağını söyledi.

Toplantıda diyaloğa ve diyalogda tartışılacak ülkenin geleceği ile ilgili olan dosyaların hazırlanması konusunun ele alındığını dile getiren Mehdi, "Bu girişim, tüm vatan ortaklarının isteklerini gerçekleştirecek. Sudan halkı için daha güzel fırsatlar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Mehdi, girişim komitesi üyeleri arasında bazı farklı görüşler olsa da herkesin diyalog masası kurulması üzerinde anlaştığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Ordu ile sivil yönetim arasında iktidar mücadelesi ve ciddi fikir ayrılıkları yaşanması sonucu asker, 25 Ekim 2021'de yönetime el koyarak olağanüstü hal ilan etti, hükümeti feshetti ve o dönemki Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına aldı.

Sudan’ın başkenti Hartum ve çevresindeki kentlerde, askeri yönetime karşı çıkan binlerce kişi, sokaklarda protestolar ve yürüyüş düzenledi.