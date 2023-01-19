Ünlü astrolog, Kral Charles'ın taç giyme töreninin gerçekleşmeyeceğini iddia etti

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 14:41

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 14:41

Bir astrolog, Kral III. Charles'ın yaklaşan taç giyme töreninin zamanında gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.

Modern Astrology 2050 kitabının yazarı Astrolog Jessica Adams, "İngiliz Milletler Topluluğu ve Birleşik Krallık halkı ile Parlamento, Charles, Diana ve Camilla hakkındaki yeni ifşaatların ardından krizin içine çekilecek" ifadelerini kullandı.

Jessica Adams, "Taç giyme töreni Mayıs 2023 olarak belirlendi ancak planlandığı gibi gitmeyecek, Harry'nin Spare'in tanıtımında ima ettiği bir şey. Anglikan kilisesi, bırakın zina yaptığını itiraf eden birini, boşanmış bir adamı bile kral olarak taçlandırmadı ve zinaya karışan bir kadın da Kraliçe olmadı" dedi.

'KRİZ' TARİHLERİNİ SIRALADI

Kraliyet ailesi ve İngiliz parlamentosunun bir krizin içine çekileceği iddiasına ilişkin tarih veren Adams, "Bir kriz için izlenecek tarihler: 24 Mart-11 Haziran arası, 22 Ocak 2024-2 Eylül 2024 arası ve 20 Kasım 2024-5 Mart 2025 arası" diye konuştu.

Adams, taç giyme töreninin iptal edilmesine, ertelenmesine veya herhangi bir şekilde değiştirilmesine neyin neden olabileceği konusunda herhangi bir ayrıntıya girmedi.

Kral Charles ve Kraliçe eşi Camilla'nın resmi taç giyme töreninin 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.