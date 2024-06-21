Ünlü Britanyalı şef uyardı: Menülerdeki bu kısımlardan asla sipariş vermeyin

Yayınlanma: 21.06.2024 - 13:08

Güncelleme: 21.06.2024 - 13:08

Ünlü Britanyalı şef Gordon Ramsay, bu hafta geçirdiği bisiklet kazasının ardından hayatta olduğu için şanslı olduğunu paylaştı.

Neyse ki herhangi bir ciddi sakatlığı bulunmayan Ramsay hala hayatta ve restoran işletmenin incelikleri hakkında bilgilerini saçmaya devam ediyor.

BİRKAÇ PÜF NOKTA

Ünlü şefin, şu uyarıyla başlıyor: Sipariş edeceğiniz yemek hakkında beklentilerinizi belirlemeniz için menüye bakarken birkaç şeye dikkat etmeniz yeterlidir.

Ramsay, öncelikle yemeklerinin kalitesiyle ilgili 'şüphe uyandıran övünmelerde' bulunan her işletmeye karşı dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor.

'Ünlü' ya da 'ülkenin en iyisi' gibi, arkasında herhangi bir kanıt olmayan sözler şefin dillere destan sinirini adeta tetikliyor, çünkü bu sözler akıllara şu soruları getiriyor: "Bunu kim söyledi? Bu ismi kim koydu?"

BU BÖLÜME BAKMAYIN BİLE

Ancak, Ramsay'in en önemli tavsiyesi, garson gelip siparişinizi sorduğunda menüden bakmamanız gereken tek bölümle ilgili oldu.

Ramsay, söz konusu bölümün, özellikle de içerisinde çok fazla seçenek bulunuyorsa, spesiyaller tablosu olduğu konusunda uyardı.

Ünlü şef, "Spesiyaller, yalnızca o akşam boyunca satılmak için vardır. Eğer ki menüde on tane spesiyal listelenmişse, o yemekler hiç de özel sayılmazlar" ifadesini kullandı.