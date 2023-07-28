Pizzacıdan 18 bin lira çaldı, suçüstü yakalandı

Adana'da girdiği pizzacıda kasadaki 18 bin lirayı çalan H.M.K. (17), dışarı çıkamadan polis tarafından suçüstü yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:42
Pizzacıdan 18 bin lira çaldı, suçüstü yakalandı
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Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda gece saatlerinde; ismi öğrenilemeyen pizza dükkanı işletmecisi, gece telefonundan işyerinin güvenlik kamerasına baktığında içeride bir kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi.

DIŞARI ÇIKAMADAN YAKALANDI

İhbar üzerine adrese Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden devriye ekibi sevk edildi. İş yerinin kasasındaki 18 bin lirayı çalan şüpheli, dışarı çıkamadan yakaladı.

İsminin H.M.K. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. 

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, şüphelinin, iş yerinin yaklaşık 6 metre yükseklikteki havalandırma penceresinden içeriye girdiği belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 


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