Ünlü İngiliz medyum, Üçüncü Dünya Savaşı'nın bu yıl başlayacağını iddia etti

İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, Üçüncü Dünya Savaşı'nın bu yıl başlayabileceğini ileri sürerek, bu savaşın "uçakların veya denizaltıların çarpışması" sonucunda gerçekleşeceğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:35
Ünlü İngiliz medyum, Üçüncü Dünya Savaşı'nın bu yıl başlayacağını iddia etti
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Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden İngiliz medyum Craig Hamilton-Parker, bu yıl meydana gelecek bir uçak kazasının Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacağını öne sürerek, çeşitli iddialarda bulundu.

"Kıyamet Kahini" olarak da bilinen Hamilton-Parker, öngörüsünü "iki uçak ya da iki denizaltı arasında bir çarpışma" olacağını söyleyerek açıkladı.

Daily Star'a konuşan Hamilton-Parker, "yaklaşan olayın Çin ve Rusya'yı da içine alan çok daha büyük bir çatışmaya" neden olacağını ve "önümüzdeki iki yıl için en ciddi şey" haline geleceğini söyledi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN DAHA BÜYÜK OLACAK"

Hamilton-Parker, "Bir süredir bunun Tayvan konusunda bir çatışma olacağını hissettiğimi söylüyordum ve bence bu yıl bu çatışma yaşanacak. Bazı açılardan kazara bir çatışma yaşayacağımızı düşünüyorum, çünkü garip bir çarpışma ya da olay gibi bir şey yaşayacağız. Ya denizaltılar birbirlerine çarpacak ya da uçaklar birbirlerine çarpacak ya da birileri bunu tetikleyecek ve kontrolden çıkmaya başlayacak" dedi.

Bu savaşın Rusya-Ukrayna savaşından bile "daha büyük" olacağını öne süren Hamilton-Parker, "Bunun ciddi bir sorun olacağını hissediyorum. Ukrayna bunun yanında önemsiz kalacak" ifadelerini kullandı.

Hamilton-Parker, "Rusya'nın, Çin'in yanında yer alarak bu konuda parya bir devlet haline geleceğini hissediyorum, çünkü bu Çin'in ekmeğine yağ sürecek ve işleri daha da kötüleştirecek. Benim asıl endişem de bu. Nihayetinde her şey yolunda gidiyor. Sonunda birden fazla ülkeye bölünmüş yeni bir Çin ortaya çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.


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