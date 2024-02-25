ABD Başkanı Biden: 'İyi evliliğin sırrı iyi seks'
New York Times'ın Beyaz Saray muhabiri Katie Rogers, yeni bir kitap kaleme aldı. ABD Başkanı'nın evliliğine dair daha önce duyulmamış anekdotları aktaran kitaba göre Biden, "47 yıllık bir evliliğin sırrının iyi seks" olduğunu söyledi.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın uzun süredir Beyaz Saray muhabirliğini yapan ve başkanlık ailelerini takip eden Katie Rogers, "American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden" (Amerikan Kadını: Hillary Clinton'dan Jill Biden'a Modern First Lady'nin dönüşümü) isimli bir kitap kaleme aldı.
Rogers, yayımlanmadan önce kitabın bir bölümünü İngiltere'nin Daily Mail gazetesiyle paylaştı.
Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, çevresindeki gençlerle yaptığı konuşmalarda, sıkça seksin ilişkilerdeki öneminden söz ettiği belirtilen ABD Başkanı Joe Biden "İyi evliliğin sırrı iyi seks" dedi.
Kitaba göre Biden, eşi Jill Biden'ın "pek hoşuna gitmese de" yanında çalışanlara şakayla karışık şekilde "47 yıllık bir evliliğin sırrının iyi seks" olduğunu söyledi.
Biden, daha önce eşinin kendisi için dünyadaki her şeyden önemli olduğunu söylemişti. 2006 yılında başkan adayı olup olmayacağı sorulduğunda Biden, "Evde olup çocuklarım uyurken eşimle sevişmeyi tercih ederim" demişti.
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