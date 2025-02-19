Ünlü Playboy modeli Ariane Bellamar'ın öldüğü ortaya çıktı

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:47

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:48

Playboy modeli ve reality TV yıldızı Ariane Bellamar’ın, geçtiğimiz Aralık ayında Nevada'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ölüm haberi, eski eşi Tanner Slaught tarafından duyuruldu.

Slaught, Bellamar’ın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "20 Aralık 2024'te Ariane'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Henüz 46 yaşında olduğu için bu inanılmaz haber şok edici olsa da, sizi temin ederim ki bu gerçeği doğruladım" ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Clark County Corner’s Office, Bellamar’ın ölüm raporunu 20 Aralık’ta aldı ve kalp krizinden hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ancak, yetkililer ölümüne dair ek detay paylaşmadı.

AİLESİ ZOR DURUMDA

Bellamar ile iki kızını paylaşan eski eşi Slaught, modelin ani ölümünün kendileri için büyük bir mali yük oluşturduğunu belirtti.

“Onun bu dünyadan son derece erken ayrılması herkesi hazırlıksız yakaladı” diyen Slaught, cenaze masraflarını karşılamak için bir “GoFundMe” bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.

ARİANE BELLAMAR

Florida doğumlu olan Bellamar, küçük yaşta Kanada’nın Toronto kentine taşınmıştı. Modellik kariyerinin yanı sıra, televizyon dünyasında da çeşitli yapımlarda yer aldı.

En çok, “Beverly Hills Nannies” adlı reality TV programındaki bölümleriyle tanınan Bellamar, ayrıca “The Millionaire Matchmaker” ve “Gordon Ramsay’s Hotel Hell” programlarında da boy gösterdi.

Hollywood dünyasında ise “The Suicide Squad” ve “The Hangover Part III” filmlerinde kredisiz roller aldı. HBO’nun ünlü dizisi “Entourage”da figüran olarak yer aldı.