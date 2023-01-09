Ünlü rapçi Young Thug mahkemelik oldu

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:14

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:14

ABD'de Georgia eyalet mahkemesi, gerçek ismi Jeffrey Williams olan ünlü rapçi Young Thug'ın bir suç şebekesi üyesi olmakla suçladı.

Savcılar, Young Thug'ın plak şirketi Young Stoner Life (YSL) Records'un aslında aynı kısaltma ismine sahip olan suç şebekesi Young Slime Life ile ilişkili olduğunu öne sürdü.

İddianameye göre Young Thug, işlediği suçları Juice WRLD'e eşlik ettiği şarkısında ifşa ediyor.

Eyalet savcısı Fani Willis, "Suçlarınızı bir ritim üzerinden itiraf etmeye karar verirseniz, bunu kullanırım" dedi.

Young Thug, Georgia eyalet mahkemesi jürisi tarafından suçlanan iki düzineden fazla kişiden biriydi.

Young Slime Life suç örgütüne yöneltilen suçlamalarda; cinayet, saldırı, otomobil hırsızlığı, uyuşturucu ticareti ve kapkaç yer alıyor.

Plak şirketinin avukatları, Young Stoner Life Records'un sanatçı birliğinden başka bir şeyi temsil etmediğinde ısrar ediyor.