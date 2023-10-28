Ünlü şarkıcı dolar milyarderi oldu

Yayınlanma: 28.10.2023 - 10:46

Güncelleme: 28.10.2023 - 10:47

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Taylor Swift'in 17 Mart'ta ABD'nin Arizona eyaletinin Glendale kentinde başlayan Eras Turnesi, küçük ülke ekonomilerine denk düşen bir gelir elde etmesini sağladı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, haberde, bu tur sayesinde Swift'in net servetinin 1,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Swift'in ABD ekonomisinin canlanmasına da yardımcı olduğu belirtilen analizde, tahminlere göre genç şarkıcının bu yıl ülkede verdiği 53 konser, gayri safi yurtiçi hasılasına 4,3 milyar dolar ekledi.

BU STATÜYE ULAŞAN NADİR KİŞİLER ARASINDA

Müzik dünyasından çok az sayıda isim, milyarderler listesine adını yazdırdı. Bunların arasında Rihanna, Jay Z ve Beyonce yer alıyor.

Bloomberg'e göre Swift de yaklaşık yirmi yıllık kariyerinde nadir görülen bir noktaya, milyarder statüsüne geldi.

Öte yandan sanatçı sadece konser verdiği büyük stadyumlarda değil, sinema salonlarında da önemli gelir elde etti.

AMC'nin aktardığına göre Swift, sanatçının konser filmi "Taylor Swift: The Eras Tour", ABD ve Kanada'da vizyona girdiği hafta sonu 96 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek rekor kırdı.

BİR ALBÜMÜ DAHA ÇIKTI

Müzik yapımcısı Scooter Braun'la 2019'da yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle Swift, 2021'den bu yana eski albümlerini "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonları) adıyla yeniden kaydediyor.

Genç sanatçının 2014 yılında çıkardığı ''1989'' isimli albümün yeniden kaydedilmiş versiyonu da bugün dinleyicisiyle buluştu.

Toplamda 12 Grammy'ye sahip sanatçı, ödüllerden 10'unu bu albüm sayesinde kazanmıştı.

Swift daha önce eski albümlerini Temmuz 2023'te Speak Now (Taylor's Version), 2021'de Fearless (Taylor's Version) ve Red (Taylor's Version) adlarıyla yeniden yayımlamıştı.