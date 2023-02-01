Ünlü yazar Saskia De Coster kitap yazmak için 'cam odaya' kapandı: Kimseyle konuşmayacak, sosyal medya kullanmayacak...
Belçikalı yazar Saskia De Coster, yeni kitabını yazmak için bir ay boyunca hiç çıkmamak üzere cam bir odaya kapandı. Saskia De Coster, cam odada kitabını yazarken kendisini ziyaretçilere sergileyecek.
Belçika'nın Anvers kentindeki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesinde cam duvarlı 12 metrekarelik odaya yerleşen yazar Saskia De Coster, burada bir ay boyunca yeni kitabını tamamlamak için çalışacak.
İHTİYAÇLARINI CAM ODANIN ARKASINDA GİDERECEK
Performansına "Yazar Burada" adını veren De Coster, yemek yeme ve uyuma gibi günlük ihtiyaçlarını ise cam odanın arkasındaki bölümde giderecek.
Müzeyi gezen ziyaretçiler, kitabını yazarken yazarı izleyebilecek. Odada sadece bir bilgisayar, masa, sandalye ve yazarın her gün için yanına aldığı 28 kitap bulunacak.
KİMSEYLE KONUŞMAYACAK
De Coster, odada kaldığı süre boyunca telefon ve sosyal medya kullanmayacak, kimseyle konuşmayacak.
Performansı hakkında Belçika basınına konuşan De Coster, "İdealim, bir ayın sonunda tam bir aydınlanma ve bitmiş bir kitap. En kötü ihtimalle deneyimlerim zenginleşecek" dedi.
Belçikalı yazar, "Küçüklüğümden beri münzeviler beni büyülemiştir. Bence histeri ile mistisizm arasında ince bir çizgi var. Gerçeklikten bu şekilde kopmak insanı daha üst bir boyuta çıkarıyor ve insana zihninde özgürlük veriyor. Çocukken de evimizin bahçesinde kendi başıma oturup hayal dünyamın coşmasına izin verirdim" diye konuştu.
De Coster, ayrıca yazmayı gizli veya gizemli bir eylem olmaktan çıkarmak, "görünmeyen emeği görünür kılmak" istediğini söyledi.
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