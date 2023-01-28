Ürdün, Kuran'ın yakılmasını tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 08:21

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 08:21

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rasmus Paludan'ın İsveç'in ardından Danimarka'da da Kuran yakmasını kınandı.

Açıklamada, "hiçbir şekilde ifade özgürlüğü olarak tanımlanamayacak, şiddeti, radikalizmi ve dinlere hakareti besleyen İslamofobinin yayılmasını sağlayan bu tür eylemlere izin verilmesinin tehlikeli olduğuna" işaret edildi.

Açıklamada, dini sembollere saygı duyulması, nefret ve ayrımcılığı körükleyen eylemlere son verilmesi, barış ve "ötekini" kabul etme kültürünün yayılması, insanlık onuruna saygının ve hoşgörünün artırılması çağrısı yapıldı ve bunun için uluslararası düzeyde çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.