Ürdün, Kuran'ın yakılmasını tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi
Ürdün, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği karşısında Kur'an-ı Kerim yakmasını, İslamofobinin yayılmasına zemin hazırlayan tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rasmus Paludan'ın İsveç'in ardından Danimarka'da da Kuran yakmasını kınandı.
Açıklamada, "hiçbir şekilde ifade özgürlüğü olarak tanımlanamayacak, şiddeti, radikalizmi ve dinlere hakareti besleyen İslamofobinin yayılmasını sağlayan bu tür eylemlere izin verilmesinin tehlikeli olduğuna" işaret edildi.
Açıklamada, dini sembollere saygı duyulması, nefret ve ayrımcılığı körükleyen eylemlere son verilmesi, barış ve "ötekini" kabul etme kültürünün yayılması, insanlık onuruna saygının ve hoşgörünün artırılması çağrısı yapıldı ve bunun için uluslararası düzeyde çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.
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